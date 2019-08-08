عضو رئاسة الإنتقالي: الإصلاح "كلاب الأمة" ومتورطين في مقتل أبو اليمامة

قال المرجعية الجنوبية الشيخ عبدالرب النقيب عضوهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنه بعد حادثة معسكر الشيخ عثمان وإغتيال القائد أبو اليمامة نزلت حشود كبيرة من يافع متجهة إلى ساحة العروض في مدينة عدن وذلك لمناصرة الحق وردع الباطل

وأكد النقيب لـ"الخليج 365"، أن مطلب المتظاهرين حاليًا في شوارع الجنوب هو طرد حكومة الفساد وما فعلته في الشعب الجنوبي، وإعلان استقلال الجنوب.

وأضاف عضوهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن حزب الإصلاح متورط في عملية مقتل القائد أبو اليمامة، واصفًا إياهم بـ"كلاب الأمة"، وأن الإصلاحيين كارثة بمعنى الكلمة.