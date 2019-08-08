بالصور.. أمطار مصحوبة بالبرد تكسو إب الخضراء باللون الأبيض

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد ظهر اليوم الخميس على مناطق متفرقة بمحافظة اب وسط البلاد. وقال سكان محليون ان امطاراً غزيرة مصحوبة بالبرد هطلت بعد ظهر اليوم على مديرية السدة بمحافظة اب. وحصل "الخليج 365" على صور تظهر جانب من الامطار التي شهدتها منطقة بيت الاشول بمديرية السدة وتظهر كميات كبيرة من البرد وقد غطت الحقول الزراعية والمدرجات والطرق واسطح المنازل.

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