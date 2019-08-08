عيدروس الزبيدي يصل إلى عدن

أفادت مصادر محلية في عدن عن وصول عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الى مطار عدن الدولي قبل قليل. وذكر المصادر أن الزبيدي وصل إلى عدن قادما من دولة الامارات العربية المتحدة. وتشهد مدينة عدن توتر مسلح بعد دعوة نائب الانتقالي هاني بن بريك الى هبة شعبية. وقبل اسبوع شهدت عدن عمليتيني ارهابيتين في معسكر الجلاء ومبنى الشرطة في عدن.

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