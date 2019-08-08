البحسني يزور الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم الخميس، بزيارة لمبنى الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، استقبله خلالها المدير العام للأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي وعدد من ضباط وصف وجنود الأمن والشرطة.

وطاف المحافظ البحسني بكافة الإدارات والأقسام الأمنية بالإدارة العامة للأمن والشرطة، مستمعاً من المدير العام العميد منير التميمي إلى شرح مفصل عن سير العمل في الإدارة العامة وكافة الأقسام والمراكز الأمنية في مديريات ساحل حضرموت عامةً .

ووجه المحافظ البحسني قيادة الأمن بجاهزية كافة الوحدات الأمنية ورفع اليقظة والتحلي بالحس الأمني والتقيد الكامل بالخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك حتى ينعم المواطنون وعوائلهم بقضاء إجازة العيد تحت أجواء آمنة ومستقرة.