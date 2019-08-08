مقتل وإصابة 11 مسلحاً قبلياً في مواجهات بين قبيلتين بحضرموت

قتل 6 مسلحين قبليين وأصيب 5 آخرين في اندلاع مواجهات مسلحة بين قبليتي نهد والكرب بوادي حضرموت شرق البلاد.

وقال مصدر قبلي خاص لـ "الخليج 365" ان مواجهات مسلحة اندلعت مساء أمس الأربعاء بين قبائل نهد والكرب على إثر نزاعات سابقة بين القبيلتين.

وأكدت المصادر ان المواجهات أسفرت عن مقتل 4 من آل صايل من قبيلة نهد وإصابة 3 آخرين، كما أسفرت عن مقتل 2 من أبناء صالح مرزوق الجرو من قبيلة آل كرب وإصابة 2 آخرين.