بن بريك: مخطط الدوحة لزرع الارهاب في الجنوب العربي سينكسر

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" على توقف جبهات القتال مع الحوثيين في الشمال و محاولات حزب الاصلاح لافشال التحالف.

وقال بن بريك في تغريدة له على تويتر رصدها "الخليج 365" :4 سنوات وجبهاتهم متوقفة بتخطيط قطري والعمل على تعزيز قوتهم في الجنوب وزرع خلايا الإرهاب في الجنوب.

واضاف نحن نفرق بين شرعية هادي وبين من ركب هذه الشرعية الذي جعل منها غطاء لمخططات قطر لإفشال التحالف.

وتابع القول حتى الآن قطر ناجحة، ولكنها ستكسر بالجنوب العربي الصامد المدرك لخطورة زنادقة الإصلاح.