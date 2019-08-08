أنباء عن سقوط معسكرات في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

زعمت وسائل اعلامية أن لواء الدفاع الساحلي في منطقة الخيسة بمديرية البريقة في عدن سقط بأيدي مرتزقة الامارات.

فيما تمكنت قوات الحماية الرئاسية قبل قليل من السيطرة على معسكر عشرين الذي يعتبر اقرب المعسكرات التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي، من قصر المعاشيق بعدن.

وقالت مصادر محلية ان قوات الحماية الرئاسية احكمت السيطرة على معسكر 20 التابع للحزام الامني والذي يستخدمه الحزام الامني الممولون اماراتياً لمهاجمة القصر الرئاسي.

Advertisements

واصابت قذائف اربيجي اطلقاها مسلحين عصر اليوم منازل المواطنين وسياراتهم بكريتر.

وقال مواطنون ان مسلحين من الحزام الأمني يتمترسون فوق اسطح المنازل وانتشروا في حي حافة حسين واطلقوا قذائف اربيجي مستهدفين البنك المركزي .

وقالت مصادر محلية أن لجنة التهدئة التي تم تشكيلها لاحتواء الوضع في المدينة فشلت حيث تجددت الإشتباكات بالقرب من البنك المركزي اليمني، فيما شرعت قوات الحماية الرئاسية بالسيطرة على المناطق المحيطة بالقصر بينما يتمترس مسلحو الإنتقالي الجنوبي في مداخل مدينة كريتر ويحاولون فرض حصار على المنطقة التي يقع فيها القصر الجمهوري.