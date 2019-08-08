صدور بيان دولي حول التصعيد في مدينة عدن جنوبي اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أعرب بيان خماسي صادر عن أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا عن القلق البالغ من التصعيد العنيف في مدينة عدن جنوبي اليمن .

وقال البيان الذي وزعته السفارة الأمريكية “يعبّر الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن لكل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن قلقهم البالغ حيال التصعيد العنيف الأخير في عدن”.

وأضاف “إننا ندعو جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً”.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن على لسان هاني بن بريك النفير العام للزحف واقتحام مقر الحكومة في قصر معاشيق بمدينة عدن وذلك استجابة لدعوة الامارات التي دعت عبر مسؤولها ضاحي خلفان الى اعلان الانفصال، ما أدى تفجر اشتباكات.

وأعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن قلقه البالغ إزاء التطورات في عدن .

واندلعت مواجهات عنيفة امس الاربعاء في محيط قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد أدت تلك المواجهات إلى مقتل ضابط في الحرس الرئاسي وإصابة 3 جنود حسب قائد لواء في الحرس، بينما قالت مصادر صحفية موالية للمجلس الانتقالي إن 5 من عناصرها قتلوا وأصيب العشرات برصاص قوات الحرس الرئاسي.