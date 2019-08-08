شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم خارطة السيطرة الجديدة لقوات الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية بعد تجدد الاشتباكات في... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت الاشتباك من جديد بمديرية كريتر بعدن قبل قليل بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الرئاسة التابعة للشرعية وتداول ناشطون مقطع فيديو لتجدد الاشتباكات في كريتر التي تشهد احتدام للصراع حول قصر المعاشيق في تشهد بقية مدن محافظة عدن هدوئ مشوب بالحذر وتتقاسم السيطرة على عدن قوات الحرس الرئاسي وقوات المجلس الانتقالي . قد يهمك ايضاً: - عاجل : شاهد بالفيديو.. سقوط أول معسكر لمليشيات الحزام الأمني في عدن بيد قوات الحماية الرئاسية

- عاجل : اليكم خارطة السيطرة الجديدة لقوات الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية بعد تجدد الاشتباكات في عدن..(فيديو)

- عاجل : أول (فيديو) واضح وردنا الآن من داخل قصر المعاشيق بعد معارك عنيفة.. شاهد كيف أصبح؟

- عاجل : الآن من عدن.. اولى الصور للاشتباكات والقصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة في عدن.. (شاهد)

- عاجل : بيان هــــام ”وحاسم” للتحالف العربي قبل قليل حول احداث عدن يعلن انحيازه ودعمه لهذه الجهة

- عاجل : محمد علي الحوثي يدخل على الخط ويعلق على أحداث عدن ويوجه دعوة عاجلة لهذه الشخصيات..! (شاهد ماقاله؟)

- عاجل : الطيران الحربي الإماراتي يحلق الآن في سماء ”عدن” ويلقي قنابل على مواقع للحماية الرئاسية..(تطورات خطيرة)

- ورد للتو : السعودية تفاجئ الإمارات بأول تحذير عسكري صارم وصريح.. والقوات الملكية تتأهب بعد افشال انقلاب عدن (تفاصيل)

- الصحفي فتحي بن لزرق: هذا ما يحدث في عدن الآن

- شاهد..(صورة مؤثرة) من وسط اليمن أبكت ملايين اليمنيين وأشعلت مواقع التواصل ومثلت رسالة مباشرة للانفصاليين والإمارات!

- عاجل : قوات الحماية الرئاسية تعلن القبض على زعيم المليشيا الانقلابية وإخماد التمرد في عدن (الاسم)

- عاجل : سقوط الذراع الأيمن للرئيس هادي بقصر المعاشيق.. والحماية الرئاسية توجه رسالة عاجلة للانتقالي الجنوبي..!(صورة)

- عاجل : نزول عشرات الدبابات الى شوارع عدن.. ومصدر يكشف عن هوية القوات التي تنتشر الآن ( شاهد أولى الصور)

Advertisements - وردنا الآن : العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص)

والاشتباكات تدور حول البريد المنارة عمارة الهريش سويت حلى وبالقرب من المكتبة الوطنية مكتبة باذيب سابقا” والمتحف الوطني. وفيما يلي مناطق السيطرة الميدانية في محافظة عدن لكلا الطرفين على النحو التالي : 1) التواهي المجلس الانتقالي الجنوبي 2) الفتح المجلس الانتقالي الجنوبي 3) جولدمور المجلس الانتقالي الجنوبي 4. المعلا المجلس الانتقالي الجنوبي 6) جبل حديد المجلس الانتقالي 7) كريتر المجلس الانتقالي الجنوبي،مع اجزاء قليلة تحت الحماية الرئاسية + صيرة الحماية الرئاسية 8) الجسر البحري خورمكسر المجلس الانتقالي الجنوبي، باستثناء اجزاء قليلة مع الحماية الرئيسية 9) جولة العاقل المجلس الانتقالي الجنوبي 10) جولة كالتكس مع خط الجسر كامل حتى حتى المعلا المجلس الانتقالي الجنوبي 11) العريش الحماية الرئاسية 12) الممدارة مناصفه بين الطرفين 13)الشيخ عثمان المجلس الانتقالي الجنوبي 14) البساتين حتى جولة الكراع مناصفة بين الطرفين 15) دار سعد 80%الحماية الرئاسية 16) منطقة اللحوم المجلس الانتقالي 17)؟المدينة الخضراء المجلس الانتقالي الجنوبي 18) المنصورة المجلس الانتقالي الجنوبي 19) كابوتا المجلس الانتقالي الجنوبي 20) إنما المجلس الانتقالي الجنوبي 21) الشعب المجلس الانتقالي الجنوبي 23) البريقة المجلس الانتقالي الجنوبي 24) صلاح الدين المجلس الانتقالي الجنوبي ‏90‎%‎ حتى الان تحت سيطرة المجلس الانتقاالي..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليكم خارطة السيطرة الجديدة لقوات الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية بعد تجدد الاشتباكات في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.