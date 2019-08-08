شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حسناء جنوبية اقوى من شلال شايع تباغت الجميع وتقهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وتتحدى قائد الحماية الرئاسية لقصر المعاشيق( شاهد الصورة ولن تصدق ماذا فعلت) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اثارت صورة الدكتورة زينب القيسي مدير المرأة في وزارة الصحة في حكومة الشرعية اهتمام واسع وهي تزحف باتجاه قصر المعاشيق في الانقلاب ضد الرئيس هادي وحكومته شاهد أيضاً: Advertisements وشهدت عدن مساء امس مواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الموالي للامارات في محاولة لاسقاط الحكومة انتهت بالفشل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسناء جنوبية اقوى من شلال شايع تباغت الجميع وتقهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر وتتحدى قائد الحماية الرئاسية لقصر المعاشيق( شاهد الصورة ولن تصدق ماذا فعلت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.