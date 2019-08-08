العولقي: أكثر ما يخدم الحوثي هو حرف بوصلة المعركة من صنعاء إلى مدن الجنوب المُحررة

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “سالم ثابت العولقي” أن هناك من يقول ان ما يحدث في عدن يخدم مليشيات الحوثيين.
واضاف في تغريدة له: بينما الحقيقة ان أكثر ما يخدم الحوثي هي الجبهات المتوقفة وحرف بوصلة المعركة من صنعاء إلى مدن الجنوب المُحررة ليحكِم الحوثي قبضته شمالاً.
وختم قائلاً: الجبهة الوحيدة المشتعلة حالياً ضد الحوثيين هي جبهة الضالع بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي.
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