اجتماع أمني بحضرموت الوادي يناقش الخطة الأمنية لعيد الأضحى

ناقش اجتماع عقد ,اليوم الخميس ,بسيئون برئاسة القائم بأعمال مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العقيد جعفر سالم بن كده تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها اللجنة الأمنية بوادي حضرموت خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

واستعرض الاجتماع ,الذي ضم مدراء الإدارات والوحدات الأمنية والشرطوية درجة الاستعداد والمتطلبات التي تحتاجها الوحدات الأمنية لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين المنشآت والمرافق الحيوية وتنفيذ دوريات يومية وحماية الحدائق والمنتزهات وتنظيم حركة السير في الشوارع العامة وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا.

وأكد العقيد بن كده ,حرص الأجهزة الأمنية ممثلة بمدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني على استمرارها في ضبط المطلوبين أمنيا والخارجين عن القانون، ناقلا لمنتسبي الأمن والشرطة تحيات وتهاني العميد العوبثاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مشددا على التواجد والمرابطة في مقرات العمل مع رفع الجاهزية واليقظة العالية خلال أيام العيد.