وردنا الآن : قرار جمهوري يطيح بهذا الوزير الذي وجه طعنة غادرة للشرعية والتحالف (صورة + الاسم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت مصادر رئاسية مطلعة ان الرئيس هادي بصدد اصدار قرار جمهوري يعفي بموجبه وزير العدل علي هيثم الغريب بسبب تأييده للمجلس الانتقالي الذي دعا لحرب شاملة ضد الشرعية .

وكان حساب باسم وزير العدل بحكومة معين عبدالملك "علي هيثم الغريب"،نشر تغرية تضمنا انحيازا تاما لما يسمى "الهبة الجنوبية"، التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي. شاهد أيضاً: Advertisements وقال "الغريب": "هناك هبة جنوبية، ولسنا دعاة حرب وإذا فُرضت علينا نحن رجالها وقد تم تجربتنا بحرب الحوثيين". هذا ولم يصدر أي نفي من قبل الوزير لهذا المنشور، الذي لاقى تفاعلا لكبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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