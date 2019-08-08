شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان ..شاهد بالصورة البطل الجنوبي الذي انقذ الوزراء الشماليين من موت محقق داخل قصر المعاشيق واخمد تمرد الحزام الامني ( صورة من داخل القصر) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، ان الهدوء الحذر يسود محيط القصر الرئاسي، بعد وقوع اشتباكات خلفت خمسة قتلى واكثر من عشرين جريح.

وأوردت المصادر صورة مباشرة من داخل قصر المعاشيق للعميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية وقائد القوات السعودية المشاركة في التحالف.



‏وكان اللواء أبوبكر حسين محافظ أبين واللواء سند الرهوه، وصلوا إلى ‎عدن بتعزيزات كبيرة لتأمين العاصمة المؤقتة والمقرات الحكومية فيها.

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