شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا وهذا هو الرجل الذي ظهر داخل المعاشيق وقضاء على احلام الانفصاليين (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدرت قيادة قوات الحماية الرئاسية (قبل قليل) اليوم الاربعاء بيانا مهم فيما يلي نصه : ‏بيان هام شاهد أيضاً: Advertisements بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد قوات الحماية الرئاسية بقيادة العميد ناصر عبدربه منصور هادي وكافة تشكيلاتها عن إحترامها لحرية التعبير الشعبية،وتؤكد انها لن تعترض او تفض اي تجمع شعبي سلمي في سبيل ذلك؛لكن تؤكد القيادة بنفس الوقت انها لن تسمح بتجاوز الحدود كالذي يشاع عن إقتحام للقصر الرئاسي ''معاشيق'' والمؤسسات السيادية التابعة للدولة؛ومن هذا المنطلق تؤكد قوات الحماية الرئاسية على أنها ستقوم بحماية كل ما يقع تحت سلطتها والتصدي لكل ما يعكر الأمن والسلم الإجتماعي بأي طريقة كانت. قوات الحماية الرئاسية المتحدثية العامة - محافظة عدن

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا وهذا هو الرجل الذي ظهر داخل المعاشيق وقضاء على احلام الانفصاليين (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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