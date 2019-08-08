الحميدي: الحلول السياسية مع الحوثيين وصلت لأبواب شبه مسدودة

قال وكيل وزارة الإعلام صالح الحميدي، إن المليشيات اليمنية لا تهتم بمسألة الحلول السياسية وبالتالي الوضع في اليمن وصل لأبواب شبه مسدودة من الحلول بسبب ممارسات الحوثيين.
وأوضح الحميدي أن الحكومة الشرعية اتخذت موقفا حازما من الفساد المالي من قبل بعض مؤسسات الأمم المتحدة، وستسعى لتغيير آليات التعامل مع تلك المنظمات بداية من تقديمهم للمحاكمة وكشف فضائحهم أمام المجتمع الدولي.
واتهم الحميدي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه السبب الرئيسي وراء عمليات الفساد من قبل المكاتب الأممية، وذلك منذ بداية تلقيه الهدايا من الحوثيين، ثم تعاون المنظمات وسياراتها مع الحوثيين في عملياتهم الإرهابية.
كما أشار المسؤول اليمني إلى أن الحلول السياسية أصبحت ضئيلة للغاية والحسم العسكرية سيكون الحل المثالي والمعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ستحسم الأمر ويتم فرض عملية السلام على المليشيات الحوثية.
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