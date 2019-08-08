البحسني يطّلع على سير انجاز 35% لمشروع محطة الشحر الكهربائية بقدرة 40 ميجاواط

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمديرية الشحر على سير تنفيذ مشروع محطة الشحر الكهربائية بقدرة 40 ميجا واط والتي يجري انشاؤها بموقع مشروع كهرباء الشحر .

وتفقد المحافظ سير العمل في المشروع الحيوي الذي بلغت نسبة الانجاز فيه 35% ، مطلعاً على عملية انجاز القواعد الخرسانية للمولدات المتوقع وصولها نهاية العام الجاري ، ومحطة معالجة الوقود وخزانات الوقود التي تتسع لملايين اللترات من مواد المازوت والغاز والديزل .

وأكد المحافظ أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المشروع في وقته المحدّد ، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بهذا المشروع الحيوي الذي يجري تنفيذه بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وسيصبح في حال انجازه أحد المشاريع الوطنية المهمة في قطاع الكهرباء تتبع المؤسسة العامة للكهرباء بحضرموت .

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وأوضح المحافظ أن مشروع محطة كهرباء الشحر الجديدة سيسهم في حل الإشكاليات الكبيرة لعجز الطاقة في مديرية الشحر وسيحد من أزمة الكهرباء خلال الصيف القادم ، ويأتي ضمن خطط السلطة المحلية لإنهاء أزمة الكهرباء بإنجاز مشاريع وطنية تتبع المحافظة ، من شأنها أن تحل أزمة الكهرباء في مديرية الشحر وتخفّف الأحمال عن كهرباء محطة الريان .

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة الشحر الكهربائية الجاري العمل فيها من قبل شركة الأهرام والشركة المصنعة (وارتسلا) والجهة المنفذة للمشروع شركة السد العالي ، 40 ميقا واط قابلة للزيادة وتعمل على الوقود الثقيل المازوت والوقود الخفيف الديزل كما تعمل أيضاً على الغاز ، وتبلغ سعة المولد الواحد للمحطة 10,6 ميقا واط .

رافق المحافظ ، مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ، ونائبه مصبح البحسني وعدد من المسؤول بالمديرية وفرع مؤسسة الكهرباء بالشحر .