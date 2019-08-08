البحسني يطّلع على بدايات العمل في إعادة تأهيل تشحير شارع المطار

اطلع حافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم على سير العمل في إعادة تأهيل تشجير شارع مطار الريان الذي تنفذه إدارة التشجير بصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة . وتفقد المحافظ اجراءات العمل في بدء تنفيذ المشروع ، وإعادة تأهيله كونه يعد أحد المواقع الجمالية بالمحافظة ، ويبرز المحافظة بشكل لائق أمام الزوار. واكد مدير إدارة التشجير أيمن باراس أن إدارته ستعيد تأهيل المشروع ليضفي شكلاً جمالياً لشارع المطار .

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