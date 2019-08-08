البحسني يقوم بزيارات تفقدية لعدد من النقاط العسكرية والأمنية

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بزيارات تفقدية لعدد من النقاط العسكرية والأمنية بمديريتي الشحر والمكلا ، اطلع خلالها على جاهزية ضباط وصف وجنود هذه النقاط على امتداد المديريتين .
ووجه المحافظ برفع اليقظة واللياقة والجاهزية ومستوى التفتيش في النقاط العسكرية والأمنية ورفع الجاهزية القتالية للمقاتلين ، مستمعاً الى بعض الصعوبات وموجهاً بتوفيرها .
وقام المحافظ بزيارة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية والإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت ، وجه خلالها برفع اليقظة والسيطرة وجاهزية الوحدات العسكرية والأمنية ، والتقيد بالخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك لضمان أن ينعم المواطنون وعوائلهم بأجواء مستقرة خلال أيام العيد السعيد ، مهنئاً قيادات وضباط وصف وجنود المؤسستين العسكرية والأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
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