البحسني يفتتح مشروع جسر شحير الأرضي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم مشروع جسر شحير الأرضي بمديرية غيل باوزير الذي تم إعادة تأهيله بكلفة 84 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ونفذته مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات العامة .

واطلع المحافظ على مكونات الجسر الذي جرى إعادة تأهيله بعد تضرّره بسبب السيول التي شهدها وادي شحير ، وشهد المشروع إعادة سفلتة 2500 متر مربع وتأهيل البلاطات الخرسانية وانجاز جافيون حماية بمدخل ومخرج الجسر .

وأكد محافظ حضرموت أهمية هذا المشروع الذي يقع على الخط الدولي الذي يربط مدينة المكلا بمدن شرق المحافظة ومحافظة المهرة وسلطنة عمان ويمثّل أهمية لدى المواطنين خاصة بعد تضرّره بسبب السيول .

وأشار المحافظ الى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي حالياً قطاع الطرق أهمية خاصة ، حيث سيشهد هذا القطاع المزيد من الاهتمام وذلك بافتتاح وتشييد عدد من الجسور وإعادة تأهيل الطرق والشوارع عقب عيد الأضحى المبارك .

رافق المحافظ ، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس محمد باخلعة ، ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران .