البحسني يعمّد اتفاقية لتوسعة مركز الأورام السرطانية بمستشفى ابن سيناء العام

عمّد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم اتفاقية لتوسعة مركز الأورام السرطانية بمستشفى ابن سيناء بمدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
ويشتمل مشروع التوسعة الذي سينفذ على بناء دور جديد في المركز وتوسعة الدور الحالي، ليتمكن المركز من استيعاب المرضى والمترددين عليه من محافظة حضرموت والمحافظات الأخرى.
وينفذ مشروع التوسعة من قبل مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات المعمارية التي رست عليها المناقصة وسينفذ خلال ستة أشهر.
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