ندوة علمية بسيئون بعنوان "مركز نبض الحياة وموقعه بين المراكز العالمية"

نظمت مؤسسة امراض القلب الخيرية بحضرموت ، اليوم ، بالتزامن مع تدشين العمل بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب فرع حضرموت الوادي والصحراء بمدينة سيئون ،ندوة علمية بعنوان (مركز نبض الحياة وموقعه بين المراكز العالمية).

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، استهدفت الندوة اطباء وادي حضرموت العاملين بالمرافق الصحية الحكومية والخاصة .

واستعرضت الندوة 6 اوراق علمية الاولى حول القسطرة العلاجية الاولية التي قدمها الدكتور طيّب بافضل والثانية عرض حالة مرضية للدكتور عبدالله بازمول والورقة العلمية الثالثة حملت عنوان جهاز غلق الفتحة الخلقية بين الاذين قدمها الدكتور محمد الحمادي ، فيما قدم الورقة الرابعة التي حملت عنوان تخطيطات القلب القاتلة البروفسور عبدالناصر منيباري رئيس مركز تبض الحياة لأمراض وجراحة القلب والورقة الخامسة التي حملت عنوان خطورة الجلطات قدمها الدكتور سعيد بن علي جابر فيما حملت الورقة السادسة والاخيرة عنوان امراض القلب وعلاقتها بالغدة الدرقية قدمها الدكتور عجلان العجيلي .

وفي افتتاح الورشة عبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري عن شكره وتقديره لمؤسسة القلب الخيرية بحضرموت ومركز نبض الحياة في تدشين العمل بمركز نبض الحياة بسيئون بإقامة الحملة العلاجية والتشخيصية لمرضى القلب بحضرموت الوادي والصحراء.

بدوره اكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور هاني العمودي بان الاهداف كبيرة لهذا المركز وسيستمر التعاون بين السلطة المحلية ومكتب الصحة ومؤسسة امراض القلب ومركز نبض الحياة في تحسين مستوى هذه الخدمات ورفده بالكوادر ليصبح نواة لمركز قلب كبير ليس على صعيد حضرموت الوادي والصحراء بل على مستوى المحافظة واليمن بشكل عام.