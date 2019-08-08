خاص.. غلاء فاحش في أسعار ملابس العيد وإحجام عن الشراء بتعز

شهدت الأسواق بتعز، خلال الأيام القليلة الماضية، غلاءً فاحشاً في أسعار ملابس العيد، ما أضطر لكثير من الأسر اليمنية إلى إحجامها عن الشراء نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وقالت مصادر خاصة، لمراسل "الخليج 365" إن ملابس العيد ازدادت إلى الضعف من قيمتها عن العيد السابق، وأن محلات الملابس شهدت كساداً نتيجة إحجام الناس عن الشراء بسبب تلك الزيادات.

وعزا كثير من محلات الملابس ذلك إلى قلة الواردات من الملابس إضافة إلى ارتفاع الجمارك على تلك البضائع المستوردة وتكرار جمركتها في مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي انعكس على قيمتها للمستهلك.