حصري.. إمام مسجد في تعز يعذب طفلا حرقا بالنار بأطرافه وعضوه الذكري

كشفت مصادر خاصة، اليوم الخميس، بتعرض طفل للتعذيب من إمام مسجد بتعز بحرقه بالنار.

وذكرت المصادر لمراسل"الخليج 365" أن (ع م ع ) اودع السجن المركزي في تعز على خلفية تعذيبه طفلا في السادسة من عمره.

وبينت أن "الواقعة حدثت الاسبوع الماضي في منطقة البعرارة شمال غرب مدينة تعز".

وقالت المصادر إن المتهم احيل الى السجن المركزي فورا لفضاعة الجريمة المرتكبة بحق طفل برئ بعد تقدم والده بشكوى للجهات الامنية بالواقعة.

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وأوضحت المصادر أن الطفل تعرض للحرق بالنار في مناطق حساسة (ذكر) الطفل ، وأطرافه وظهره بصورة بشعة.

يذكر أم "الطفل اخ زوجة المتهم جلبه والده ليعلمه القرآن لكن الرجل قام باحراق الطفل بحجة ان الطفل يأكل باليد اليسرى وهو تبرير لم يقنع أحد والراجح هناك أسباب اخرى لم تكشف بعد.

وأشارت المصادر إلى أن الطفل يمر بحالة نفسية سيئة جراء ماتعرض له تعذيب.

ولاقت الحادثة استنكااراً واسعاً ،في ظل غياب منظمات الطفولة التي ضاعت وغاب نشاطها في تعز.