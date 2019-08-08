الحوثيون يقصفون "المشتركة " شرق مدينة الصالح بالحديدة

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح في مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدافع الهاون والهاوزر وبقذائف آر بي جي بشكل عنيف.
وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة من عيار 23 على مواقع يتمركز فيها جنود القوات المشتركة ، كما استهدفت مواقع أخرى بالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 بالإضافة إلى عمليات قنص متقطعة قامت بها عناصر المليشيا.
وتشير المصادر أن مليشيات الحوثي قامت قبل أيام بشن هجوم عنيف على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية .
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