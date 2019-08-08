ألوية العمالقة تُعلن موقفها من أحداث عدن

أعلنت ألوية العمالقة موقفها من أحداث عدن، جنوب اليمن.

ودانت قيادة "ألوية العمالقة"، صباح الخميس، ما حدث في عدن مؤخراً واصفاً انها "تصرفات فردية وخارجة عن الشرع والقانون".

واعتبرت الألوية أن "هذا لا يفيد بأي فائدة فعندما تزهق الأرواح وتسفك الدماء وتسيل على أرضنا الطاهرة فلا يستفيد من ذلك إلا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومن كان على شاكلتهم".

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ودعت الجميع إلى "ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه على البلاد والشعب، وأما التخاطب بلغة السلاح فنرفضه تماماً فإنه لا يزيد إلا الفرقة".

وطالبت الألوية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن "ممثلة بالسعودية والإمارات بالتدخل الحاسم وردع كل من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن جدد رفضه العبث بأمن اليمن واستقراره داعياً كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية.