مليشيا الحوثي في الحديدة تنفذ حملة اختطافات للعائدين من مدينة عدن

نفذت مليشيات الحوثي بمدينة الحديدة، خلال الأيام الماضية، حملة مداهمات واختطافات واسعة استهدفت مواطنين عائدين من مدينة ومحافظة عدن.
وطبقا لمصادر محلية وأمنية في مدينة الحديدة، فإن الحملة التي نفذتها عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية طالت عدداً من المنازل بالمدينة واعتقل خلالها عشرات المواطنين الذين عادوا للتو من عدن.
وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثيين اقتحموا وداهموا منازل في منطقة الربصة بمدينة الحديدة، وتم اختطاف ستة مواطنين، على الأقل، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
وأبلغ عن حالات مشابهة في أحياء ومناطق أخرى بالمدينة.
وطالبت مصادر حقوقية برصد وتوثيق حملات الاختطافات والاعتقالات خارج القانون، التي تنفذها مليشيات الحوثي بحق المواطنين العائدين من عدن على خلفية الأحداث الأخيرة، وحملت المليشيات المسئولية الكاملة عن حياة المختطفين.
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