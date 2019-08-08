عــــاجل .. أوامر ملكية جريئة تطيح بأحد أبناء ‘‘سعود‘‘ من الديوان الملكي بعد كشف محاولة انقلابية (تفاصيل هامة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements رت قرارات ملكية بالموافقة على قبول استقالة مساعد أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، "عماد بن سعود نوفان العدوان"، اعتبارا من شهر أيار 2019.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة مدير ادارة الشؤون الادارية في الديوان الملكي الهاشمي، مالك عبد الحليم عبد الرحمن الدباس، اعتبارا من التاريخ ذاته.

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