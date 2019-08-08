شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: حقيقة وفاة الممثل الأسطورة محمد رمضان اثر حادث مروع في مصر (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن وفاة الفنان والممثل المصري محمد رمضان .وقد أوضح مصدر مقرب من الفنان ، اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاته بحادث طرق في مصر.

وأكد المصدر أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنان خلال الأيام الأخيرة.

شاهد أيضاً:

Advertisements