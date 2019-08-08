شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر مطلعة بعدن تكشف عن معلومات مغايرة حول مكان تواجد " بن بريك " وهوية القوات المنتشرة في شوارع عدن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحفية في عدن عن وجود نائب رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي " هاني بن بريك " في عدن نافية ما تردد عن فراره وعدد من قيادات المجلس على متن طائرة اماراتية خاصة الى أبوظبي. وأكدت المصادر في تصريحات لـ" اليمني اليوم " أن هناك انتشار متزامن لقوات الحماية الرئاسية ومدرعات تابعة للقوات السعودية وقوات الميلشيا الموالية للإمارات في شوارع عدن . وتوقعت المصادر تصاعد الاوضاع الأمنية في عدن مجددا مشيرة الى أن مخاوف طارئة دفعت الكثير من سكان عدن الى تجنب الخروج من المنازل الا للضرورة .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..مصادر مطلعة بعدن تكشف عن معلومات مغايرة حول مكان تواجد " بن بريك " وهوية القوات المنتشرة في شوارع عدن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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