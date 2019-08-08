شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام الامني تسيطر على اول معسكرات الشرعية المهجورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مصادر محلية وأخرى إعلامية عن سماع اشتباكات واطلاق نار متقطع في العاصمة عدن مساء امس فيما اكدت مصادر في الحزام الأمني ان قوات الحزام الامني سيطرت على معسكر الدفاع الساحلي في عدن.

ونقلت مصادر عسكرية ان قوات الحزام دخلت معسكر "موقع الدفاع الساحلي" بمنطقة الخيسة بمديرية البريقا دون اي اشتباكات وتسلمت المعسكر بشكل سلمي دون أي مقاومة".