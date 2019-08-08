شكرا لقرائتكم خبر عن رقص مثير للإعلامية السعودية ‘‘لجين عمران’’ وغضب عارم بسبب ما فعلته مع صديقتها ونشرت (الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الإعلامية لجين عمران، بمقطع فيديو، وهي تتراقص خلال إحدى الحفلات. ووثق المقطع لحظة رقص ” لجين ” على أنغام إحدى النغمات برفقة إحدى الحاضرات، وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الفتاة التي ترقص معها قد تكون ابنتها، وهو ما ينفيه إصرار ” لجين ” على اخفاء وجه الأخيرة وعدم إظهاره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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