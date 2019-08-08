مركز الملك سلمان يوزع 200 سلة غذائية على النازحين بصعدة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأربعاء 200 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، يستفيد منها 1200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية.

دعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في وقت سابق، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية خصوصاً في اليمن لمنع أي تجاوز أو استغلال من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.

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وأكد المركز الشراكة الاستراتيجية والعريقة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مثمناً دورها الكبير في تخفيف المعاناة الإنسانية في كثير من دول العالم.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر الأربعاء عن المركز ذكر فيه أنه اطلع على ما جاء في بعض وكالات الأنباء العالمية من تقارير خطيرة حول وجود شبه فساد في بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والتي يعوّل عليها المركز الكثير لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وأشار المركز إلى وجود آليات واضحة من خلال العقود الموقعة مع المنظمات الإنسانية تمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية في أي مصالح فردية أو غيرها، حيث تؤكد تلك العقود على ضرورة الإفصاح عن أي شبه فساد وإطلاع المركز فورا على أي ممارسات محتملة أو فعلية في شبه الفساد، وأنه من حق المركز كما ورد في العقود المبرمة المشاركة في إجراءات التحقيق.