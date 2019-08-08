شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق : هذا ما يحدث في عدن الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي والناشط اليمني فتحي بن لزرق ان الحقيقة التي لايمكن انكارهاجنوبا ان الصراع الدائر في عدن صراع جنوبي صرف. واضاف بن لزرق في تغريده له عبر موقع تويتر رصدها أبابيل نت: فالمدافعون عن الشرعية والمنضوون ضمن قواتها جنوبيون. واضاف: المؤيدون للانتقالي والمنضوون ضمن قواته جنوبيون. Advertisements واوضح: لاحضور بأي شكل من الاشكال للشمال وقواته واحزابه. وافاد خرج الشمال ولم يعد والمشكلة والمشاريع المتضادةجنوبية. وشهدت العاصمة المؤقتة اليوم الخميس توترا امنيا واشتباكات محدودة بين مليشيات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة الشرعية ادت الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بعد محاولة عناصر الانتقالي لاقتحام قصر معاشيق عدن.

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