شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات دولية ضد ”بن بريك” بعد محاولة إنقلاب فاشلة على الحكومة في ”عدن” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون وسياسيون أنهم يترقبون عقوبات دولية ضد هاني بن بريك بعد محاولة إنقلاب فاشلة ضد الحكومة الشرعية في عدن. وفي وقتٍ سابق، عبر سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أمس الأربعاء، عن قلها البالغ تجاه التطوارات الأخيرة التي شهدتها مدينة "عدن"بعد إعلان "الانتقالي" النفير العام والزحف نحو قصر المعاشيق وإسقاط الحكومة الشرعية. Advertisements ودعاء البيان" جميع اليمنيين إلى ضبط النفس ، ووضع حد فوري لجميع أعمال العنف ، والمشاركة في حوار بناء لحل خلافاتهم . وأشار البيان إلى عقوبات قد تطال الداعين إلى النفير ومنهم"هاني بن بريك" واخرين في "المجلس الإنتقالي" كــ معرقلين للعملية السياسية في اليمن. وأكد بيان الدول الخمس ضم أسماء جديدة إلى قائمة تجميد الأصول والممتلكات والحسابات البنكية.

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