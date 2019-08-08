عاجل : انفجارات وإشتباكات عنيفة بين مليشيا المجلس الإنتقالي وقوات الحماية الرئاسية بعدن

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في مدينة عدن قبل لحظات لــ"سمابرس" ان إشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل بين مليشيا المجلس الإنتقالي وقوات الحماية الرئاسية في المنصورة بعدن. واضافت المصادر انه سمع دوي انفجار عنيف تلاه اصوات اطلاق رصاص في مديرية المنصورة. تفاصيل اوفى لاحقا عاجل : شاهد بالفيديو ظهور مفاجئ لهاني بن بريك في هذه المنطقة فجر اليوم مع عدد من قيادات المجلس الانتقالي عاجل: السعودية تضرب بيد من حديد وتجبر الزبيدي وبن بريك على مغادرة عدن الى ابو ظبي والأمارات تنقلب على قيادات الانتقالي وتعلن رسميا هذا الأمر الخطير فتحي بن لزرق : هذا ما يحدث في عدن الآن Advertisements عاجل : سقوط الذراع الأيمن للرئيس هادي بقصر المعاشيق.. والحماية الرئاسية توجه رسالة عاجلة للانتقالي الجنوبي..!(صورة) عاجل : أول تعليق رسمي للإمارات على أحداث عدن وتوجه دعوة ”عاجلة” ومفاجئة للقوات الموالية لها وردنا الآن : العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الحماية الرئاسية بعدن يصدر قبل قليل بيانا عسكريا هـــاما وعاجلا (نص) عاجل : طرد حكومة هادي من عدن وفوضى وسحل في الشوارع.. الامارات تضع السعودية في حرج شديد..! عاجل : شاهد صورة.. قنوات الحدث والعربية تعلق على احداث عدن وتطلق هذا الوصف الجديد على ”هاني بن بريك” عاجل : شاهد أول صورة لنجل الرئيس هادي وقائد القوات السعودية من داخل قصر معاشيق بعد هجوم متمردي الإمارات سما المصري تفاجئ الجميع بظهور جديد وفاضح في شوارع هولندا.. وتعترف: ”رقصت وهيصت وفرفشت ولكن..؟” (فيديو) عاجل : مصادر محلية تكشف عن هوية الطيران الحربي الذي يحلق الآن في سماء المعاشيق بعدن.. ليس اماراتي..!

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