شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالفيديو ظهور مفاجئ لهاني بن بريك في هذه المنطقة فجر اليوم مع عدد من قيادات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل إعلامية وصفحات على تويتر موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مقطع فيديو قصير قالت انه لنائب رئيس #المجلس_الانتقالي_الجنوبي الشيخ هاني بن بريك مع عدد من اعضاء هيئة الرئاسة أثناء التجول وتفقد القوات المنتشرة في عدد من شوارع العاصمة #عدن فجر اليوم الخميس .. دون ان تحدد المكان وأي تفاصيل أخرى حول الزيارة. Advertisements لمشاهدة الفيديو على هذا الرابط: أول ظهور لنائب رئيس #المجلس_الانتقالي_الجنوبي وعدد من اعضاء هيئة الرئاسة أثناء التجول وتفقد القوات المنتشرة في عدد من شوارع العاصمة #عدن فجر اليوم #يمن_الغد #اليمن #Yemen#قصر_المعاشيق #قصر_اليمامة #الحزام_الأمني #المقاومة_الجنوبية pic.twitter.com/tQeirW8lwb — يمن الغد (@Yemengd) August 8, 2019

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