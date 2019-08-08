شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تضرب بيد من حديد وتجبر الزبيدي وبن بريك على مغادرة عدن الى ابو ظبي والأمارات تنقلب على قيادات الانتقالي وتعلن رسميا هذا الأمر الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار وزير الاعلام اليمني مختار الرحبي، مساء اليوم الأربعاء 7 اغسطس/اب، عن ”اتفاق“ رعته المملكة العربية السعودية يقف وراء فشل انقلاب ”عدن“ ومغادرة ”هاني بن بريك“.

وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، كشف ”الرحبي“ نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة عن ”اتفاق برعاية سعودية“ يقضي ذلك الاتفاق بـ”خروج الإرهابي هاني بن بريك وقيادات ما يسمى المجلس الانتقالي الى الإمارات وعودة الأمور إلى طبيعتها“.

وفي تغريدة سابقة رصدها ”مأرب برس“، قال مستشار وزارة الاعلام ”‏أستطيع اقول للجميع ان انقلاب مليشيات الإمارات في عدن قد فشل، وقوات الحكومة الشرعية تسيطر على الوضع في عدن، وقصر المعاشيق بخير وبيد قوات الحماية الرئاسية“.

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وسبق ان أكد ”الرحبي“ فرار نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ هاني بن بريك من العاصمة المؤقتة عدن، والقبض على المدعو ”صالح معين“ قائد مليشيات الانقلاب والإرهاب والفوضى التابع للمدعو ”هاني بن بريك“ في ”كريتر“.

الى ذلك، ظهر وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني، في مكتب بـ”قصر المعاشيق“ وسلاح الكلاشنكوف أمامه، بحسب صورة تداولها ناشطين.

في السياق، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية ‏الاماراتية أنور قرقاش للتهدئة في عدن، مؤكدا ان ”التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية“.

وأكد قرقاش في تغريدة رصدها ”مأرب برس“، انه ”لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه“، مشيرا الى ان ”الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة