عاجـــل : الحرس الرئاسي يحصل فجر اليوم على كنز ثمين كان في طريقه للمجلس الانتقالي .. شاهد ما الذي حدث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحرس الرئاسي يحصل فجر اليوم على كنز ثمين كان في طريقه للمجلس الانتقالي .. شاهد ما الذي حدث

امتدت المواجهات بين قوات الشرعية ومليشيا الانتقالي مديرية المنصورة بعد تمكن قوات الحماية الرئاسية من ضبط شحنة اسلحة تابعة لمليشيا الانتقالي في عدن. وقالت مصادر محلية أن اشتباكات واسعة وعنيفة في هذه الأثناء تشهدها مدينة عدن بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني المدعوم من الإمارات. Advertisements وذكرت المصادر أن الاشتباكات تجري الآن في حي ريمي المنصورة ومحيط منزل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية احمد الميسري وأنباء ان عناصر ارهابية ملثمة انظمت الى ما يسمى النفير الجنوبي الذي دعا له "هاني بن بريك". وبحسب المصدر فإن قوات الحماية الرئاسية ضبطت شحنة ذخيرة لقوات المجلس الانتقالي الانقلابي كانت مخبئة داخل سيارة اسعاف قادمة مديرية البريقة، وكانت في طريقها الى مديريتي خورمكسر وكريتر.

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