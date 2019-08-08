شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة قوية من وسط يافع لجميع ابناء الجنوب .. «تذكرو ماذا فعل معنا الشماليون في 86» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسالة قوية من وسط يافع لجميع ابناء الجنوب .. «تذكرو ماذا فعل معنا الشماليون في 86» 2019/08/08 الساعة 05:26 ص Advertisements نشر الناشط الجنوبي " ياسر اليافعي " منشورا مقتضبا في صفحتة الشخصية بشبكة الفيس بوك وجه من خلاله رسالة الى كافة ابناء الجنوب .

"اليمني اليوم" ينشر نص المنشور : "في عام ٨٦م استقبلت اليمن الشمالي مايزيد عن نصف مليون نازح من اليمن الجنوبي هاربين من المعارك الحرب الاهليه التي كانت قائمة انذاك ولم لم يستقبلونا لكان فنا عن بكره ابيه وقاسمونا البيوت والاراضي والاكل والشرب ..لن نفعل مثلكم المفروض نرد الجميل بس يا حسافه علينا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة قوية من وسط يافع لجميع ابناء الجنوب .. «تذكرو ماذا فعل معنا الشماليون في 86» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.