شاهد : انهيار مفاجئ لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب رفض هذه القوات المشاركة بالانقلاب على الرئيس هادي (صورة وتفاصيل )

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انهيار مفاجئ لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب رفض هذه القوات المشاركة بالانقلاب على الرئيس هادي (صورة وتفاصيل )
نشر الصحافي راجح العمري قبل قليل مراسل سابق لقناة صوت الجنوب الفضائية ورئيس تحرير موقع وصحيفة عدن أف أم منشور في حسابة بالفيس بوك رصدها "سمابرس" قال فيها..
النهاية المؤسفة !! تواصلت قبل قليل مع قيادات بالمقاومةالجنوبية أين وصلتم هل هنالك ترتيب للسيطرة على الوضع أجابوني لحد الآن في خذلان من الانتقالي.
قوات الدعم والأسناد لم تتحرك وهنالك ألوية ضخمة في جبل حديد وقوات تابعه لشلال شايع وقوات تابعه لمنيف الزبيدي وابو مهتم الصميدي وامام النوبي الذي هو على مقربة من قصر المعاشيق وقوات في رأس عباس وغيرها من القوات التابعة للانتقالي .
كان موقف تلك القوات خاذل ولانعرف الأسباب بينما انسحبنا نحن وعدنا إلى منازلنا وفي حالة استدعونا وكانوا في مقدمة الصفوف سنعود معهم... مهزلة ؛
اقتنعتم خلاص يكفي الئ هنا تكتكة لاحقو ماكرينا وعصابة وقدموهم للعدالة وخلص الفلم!!
النهاية المؤسفة !! تواصلت قبل قليل مع قيادات بالمقاومةالجنوبية أين وصلتم هل هنالك ترتيب للسيطرة على الوضع أجابوني لحد...
Posted by ابواسامه الحضرمي on Wednesday, August 7, 2019
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