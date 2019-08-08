شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تعليق رسمي للإمارات على أحداث عدن وتوجه دعوة ”عاجلة” ومفاجئة للقوات الموالية لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، عن قلقه من التطورات حول قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، في إشارة إلى الإشتباكات الدائرة بين قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية في عدن .

وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر: التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية" .. مؤكداً أنه لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه .

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وأضاف أن الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة .