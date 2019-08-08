شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر محلية تكشف عن هوية الطيران الحربي الذي يحلق الآن في سماء المعاشيق بعدن.. ليس اماراتي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة “معاشيق” في عدن، اشتباكات مسلحة بين الحراسة الخاصة بـ قصر “معاشيق” ومسلحن تابعين للانتقالي الجنوبي، عقب الانتهاء من تشييع ضحايا التفجيرات في عدن، التي حدثت الخميس الماضي. Advertisements وقال شهود عيان، أن جريح سقط إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات تتولى حماية قصر معاشيق. وبحسب الشهود فقد حاول محتجون اقتحام بوابة “معاشيق” قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة. وشهدت اجواء المعاشيق تحليق للطيران بشكل منخفض بالتزامن مع الاشتباكات وقال الاعلامي السعودي سليمان العقيلي ان الطيران الذي يحلق في سماء المعاشيق يتبع السعودية ويقوم بعملية استطلاع ورصد للاوضاع ، ومساندة القوات الشرعية في ذات الوقت .

وفي تطورا للاحداث دعاء نائب مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الارهابي هاني بن بريك ، عناصره للزحف نحو قصر المعاشيق وطرد الحكومة الشرعية .

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