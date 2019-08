سما المصري تفاجئ الجميع بظهور جديد وفاضح في شوارع هولندا.. وتعترف: ”رقصت وهيصت وفرفشت ولكن..؟” (فيديو)

View this post on Instagram

الفنانة والراقصة المصرية سما المصري تثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب مشاركتها في مسيرة للمثليين بهولندا. ونشرت سما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو لمسيرة لما يعرف بمجتمع ”الميم“ بشوارع هولندا، موضحة أنها شاركت بها على اعتبار أنها حفل زفاف، ولكنها تفاجأت بأنها مسيرة للمثليين. . #إرم_نيوز #سما_المصري #مسيرة #هولندا #مثلي #gay #أخبار #منوعات #فن #مشاهير #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #Holland