شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..مواجهة قاتلة تجري الان من مسافة الصفر لاقتحام قصر المعاشيق والدماء تسيل للركب والرعب ينتشر بين الوزراء الشماليين داخل القصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثارت مواجهة مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية المكلفة بحماية قصر المعاشيق وميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الرعب والهلع في اوساط الوزراء الشماليين داخل القصر خاصة وان المواجهة كانت وجها لوجه واسفرت عن قتلى وجرحى.

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وقال قائد اللواء الأول حماية رئاسية المكلف بحماية القصر الرئاسي في "معاشيق" بالعاصمة المؤقتة عدن العميد الركن سند الرهوة ان قواته اشتبكت مع مجموعات حاولت اقتحام القصر الرئاسي والبنك المركزي.

وأضاف العميد الرهوة في تصريح صحفي" أن قواته كانت في موقف دفاع ضد المجموعات المسلحة التي حاولت اقتحام القصر الرئاسي عبر الجوزات وملعب الحبيشي".

وأكد الرهوة سقوط قتيل من ضباط الحماية الرئاسية وإصابة ثلاثة أفراد آخرين أحدهم في حالة خطرة.

ونفى الرهوة وجود أي تشكيلات في معاشيق سوى قوات الحماية الرئاسية، مضيفاً: لا توجد عندنا مليشيات نحن قوات مسلحة، حرس رئاسي، ندافع عن الشرعية والوطن.

وكان ناطق المجلس الانتقالي قال إن ثلاثة من المشيعين لجنازة القائد الشهيد "أبو اليمامة" أصيبوا بالقرب من قصر المعاشيق ظهر الأربعاء.