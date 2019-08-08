شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير جدا...عيدروس الزبيدي يقيل نائبه هاني بن بريك من منصبه ويوجه له تهمة خطيرة عقوبتها الاعدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من عيدروس الزبيدي ان ماحدث في العاصمة المؤقتة عدن بعد استشهاد ابو اليمامة لا علم للمجلس الإنتقالي به، واكدت تلك المصادر ان المجلس اتخذ قرار بتجميد عضوية هاني بن بريك وخاصة بعد اعلان الإمارات رفضها التصعيد. Advertisements ولفتت المصادر الى ان الزبيدي وجه لنائبه تهمة الخيانة العظمى التي ستكون عقوبتها الموت.



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