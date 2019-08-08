شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. اشتعال أضواء غريبة في سماء عدن وبشكل مكثف.. سلاح فتاك بيد الشرعية تستخدمه لحسم المعركة في عدن.. نهاية شنيعة للزبيدي وهاني بن بريك بعد وصول هذا السلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل.. اشتعال أضواء غريبة في سماء عدن وبشكل مكثف.. سلاح فتاك بيد الشرعية تستخدمه لحسم المعركة في عدن.. نهاية شنيعة للزبيدي وهاني بن بريك بعد وصول هذا السلاح 2019/08/08 الساعة 02:08 ص Advertisements أكد مراسل "يمن الغد" بالعاصمة المؤقتة عدن تحليق مكثف الان وفي هذه اللحظات للطيران الحربي فوق سماء عدن رافقها اشتعال واضواء غريبة بشكل مكثف. وقال مراسل "يمن الغد" :أن الطيران يحلق الان بشكل مكثف وفاتح حاجز الصوت فوق سماء عدن، مشيرا إلى اشتعال اضواء غريبة في الجو بشكل مكثف دون ان يستطيع تحديد ما اذا كانت هذه الأضواء ناتجة عن غارات او شيء اخر. تفاصيل اوفي لاحقا..

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اشتعال أضواء غريبة في سماء عدن وبشكل مكثف.. سلاح فتاك بيد الشرعية تستخدمه لحسم المعركة في عدن.. نهاية شنيعة للزبيدي وهاني بن بريك بعد وصول هذا السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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