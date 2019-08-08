وردنا الان : قائد جنوبي بارز يكشف المستور .. هذة هي خيوط اللعبة !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قائد جنوبي بارز يكشف المستور .. هذة هي خيوط اللعبة !

أكد القيادي الجنوبي (وزير العدل) علي هيثم الغريب، بأن عدو الجميع معروف ولا عدو لنا غيره (الحوثي)، ومن يصنع لنا عدو غيره فهو معه.

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وقال في بيان له اطلع عليه "الأحرار نت": "الشعب هو الضحية المباشرة لهذه الفتنة والحرب القذرة التي أرادها هاني بن بريك ويريد أن يرتكب من خلالها أفظع المجازر بحق هذا الشعب الآمن في عدن".

وتابع: "لقد حملنا لواء القضية الجنوبية من أجل خلاص الانسان من الظلم والعسف والجور وتحقيق المساواة بين الناس.. المعركة الحقيقية تجري مع مليشيات الحوثي التي رفضت الاعتراف برئاسة هادي المنتخب من قبل الشعب وقاتلته في صنعاء واعلنت النفير الى عدن".

ومضى بقوله: "الحوثي يحاول إضعافنا وزرع الفتن وحبك الروايات الكاذبة داخلنا وبيننا، وهو سيناريو يبدو أن الحوثي متخصص في تأليفه وصناعته، فزرع الفتن في الجنوب، حيناً بين الشماليين وبين الجنوبيين وحيناً آخر بين الجنوبيين أنفسهم". وأضاف: "ونحن رغم المصاب الجلل لا نريد ان يتلازم مسارين مسار الحوثي المستبد الطاغية مع مسار عنصري مفتعل ليست من شيم ولا أخلاق الجنوبيين، والتسابق على من له اليد الطولى في الاستيلاء على سلطة هي بين أيدينا، فهذه جريمة لن نرضاها نحن الذين عانينا من القهر والسجون، ولا أولئك الأبطال الذين ينتمون الى المؤسسة الامنية".