شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الإمارات بأول تحذير عسكري صارم وصريح.. والقوات الملكية تتأهب بعد افشال انقلاب عدن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كلوا تبن يا حيوانات .. أحلام تفقد صوابها وتشتم جمهورها بألفاظ نابية مقززة .. وتبدي أسوأ ما لديها من الكلام .. شاهد بعد منعها من إحياء حفلها الكبير في أبها.. الفنانة بلقيس فتحي تدلي باعتراف مستفز: ”تجيني الكلاب مشتاقة”! (شاهد)

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