إب: مقتل ثلاثة أشخاص في حوادث منفصلة

قتل أشخاص، في حوادث منفصلة، محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن "سعد علي غانم" قتل برصاص مسلحين في مديرية ريف إب، شرق المحافظة.

وأضافت المصادر أن المجني عليه كان يسير في طريقه بقرية "الواسطة" على خط "إب ـ ميتم"، وأصيب بطلق ناري توفي على أثره أثناء اندلاع اشتباكات مسلحة بالخط العام بين جماعتين مسلحتين.

وفي ذات المديرية، أقدم المواطن "ز.ا.ع" على قتل أخيه والمتهم بقتل اخيه "ع.ا.ع" في خلافات شخصية.

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وأشارت المصادر إلى أن الجاني، متهم بجرائم جنائية مختلفة، وقد تم القبض عليه عقب الجريمة.

وفي مركز المحافظة، توفي الشاب "بشير أحمد صالح الجابي"، في أحد مستشفيات المدينة، متأثراً بإصابته التي أصيب بها من قبل مرافقي القيادي الحوثي "محمد حفظ الله الحمزي "والمعين من قبل مليشيا الحوثي مدير عام أمن المحافظة.

وكان مرافقو مدير أمن المحافظة الجديد، قد تسببوا في مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين ـ أحدهم بشير ـ بعد مهاجمتهم سوق القات في خط الثلاثين غرب المدينة، مطلع الأسبوع الجاري.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم جنائية وانتهاكات شبة يومية، راح ضحيتها العشرات من أبناء المحافظة، في ظل انتشار واسع للسلاح وغياب للقانون.

